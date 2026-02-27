    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Während der Umsatz wegen der anhaltenden Schwäche der europäischen Stahlindustrie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, hätten die Gewinne des Spezialchemieunternehmens positiv überrascht, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 liege im Rahmen der Erwartungen. Dabei sei auch wichtig, dass sich die Lage bei Basic & Intermediates nach der Schwäche der vergangenen Jahre zu normalisieren scheine. Weil aber positive Überraschungen fehlten, könnten die Aktien zunächst unter Druck geraten, hieß es. Die anstehende Telefonkonferenz könnte über den weiteren Kursverlauf am Freitag bestimmen./mis/ajx/rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 159EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: Alzchem
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 190
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
