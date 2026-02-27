edding AG: Prognose für 2025 angepasst – Was Anleger jetzt wissen müssen
edding hebt dank besserer Kostenstruktur und Sondereffekten die Gewinnprognose für 2025 an – bei stabilen Umsatz- und EBIT-Erwartungen im internationalen Familienunternehmen.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an wegen verbesserter operativer Kostensituation und positiven Einmaleffekten.
- Erwartetes Jahresüberschuss der edding AG nach HGB nun EUR 1,0–2,0 Mio (vorher: EUR -1,5–+0,5 Mio).
- Die zuletzt veröffentlichten Prognosekorridore für Konzernnettoumsatzerlöse und Konzern-EBIT nach IFRS bleiben unverändert.
- Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen ist für den 27. Februar 2026 angekündigt.
- edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen (Marken: edding, Legamaster, PLAYROOM); 2024: Umsatz EUR 156,0 Mio, 724 Mitarbeitende.
- EBIT wird als wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung genutzt (Earnings Before Interest and Taxes, ohne Bereinigung um außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte