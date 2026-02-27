    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdding AktievorwärtsNachrichten zu Edding
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    edding AG: Prognose für 2025 angepasst – Was Anleger jetzt wissen müssen

    edding hebt dank besserer Kostenstruktur und Sondereffekten die Gewinnprognose für 2025 an – bei stabilen Umsatz- und EBIT-Erwartungen im internationalen Familienunternehmen.

    edding AG: Prognose für 2025 angepasst – Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an wegen verbesserter operativer Kostensituation und positiven Einmaleffekten.
    • Erwartetes Jahresüberschuss der edding AG nach HGB nun EUR 1,0–2,0 Mio (vorher: EUR -1,5–+0,5 Mio).
    • Die zuletzt veröffentlichten Prognosekorridore für Konzernnettoumsatzerlöse und Konzern-EBIT nach IFRS bleiben unverändert.
    • Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen ist für den 27. Februar 2026 angekündigt.
    • edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen (Marken: edding, Legamaster, PLAYROOM); 2024: Umsatz EUR 156,0 Mio, 724 Mitarbeitende.
    • EBIT wird als wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung genutzt (Earnings Before Interest and Taxes, ohne Bereinigung um außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge).






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    edding AG: Prognose für 2025 angepasst – Was Anleger jetzt wissen müssen edding hebt dank besserer Kostenstruktur und Sondereffekten die Gewinnprognose für 2025 an – bei stabilen Umsatz- und EBIT-Erwartungen im internationalen Familienunternehmen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     