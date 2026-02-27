edding AG Adjusts FY 2025 Guidance: What Investors Should Know
edding AG sharpens its outlook for 2025, now expecting a clear return to profit as cost efficiencies and one-off gains lift the bottom line.
- The management of edding AG has revised its guidance for the 2025 financial year, expecting a higher net result due to improved operational costs and positive one-off effects.
- The company now forecasts a net profit of EUR 1.0 million to EUR 2.0 million under German GAAP (HGB), compared to the previous range of EUR -1.5 million to EUR +0.5 million.
- The guidance for Group sales revenue and operating result (EBIT) under IFRS for 2025 remains unchanged.
- The preliminary financial figures are scheduled to be published on 27 February 2026.
- edding Group is a family-owned international company based in Ahrensburg, Germany, with brands including edding, Legamaster, and PLAYROOM, and achieved EUR 156 million in revenue in 2024.
- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is a key performance indicator used by edding, representing operating performance before extraordinary expenses or income.
