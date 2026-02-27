    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdding AktievorwärtsNachrichten zu Edding
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    edding AG Adjusts FY 2025 Guidance: What Investors Should Know

    edding AG sharpens its outlook for 2025, now expecting a clear return to profit as cost efficiencies and one-off gains lift the bottom line.

    edding AG Adjusts FY 2025 Guidance: What Investors Should Know
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • The management of edding AG has revised its guidance for the 2025 financial year, expecting a higher net result due to improved operational costs and positive one-off effects.
    • The company now forecasts a net profit of EUR 1.0 million to EUR 2.0 million under German GAAP (HGB), compared to the previous range of EUR -1.5 million to EUR +0.5 million.
    • The guidance for Group sales revenue and operating result (EBIT) under IFRS for 2025 remains unchanged.
    • The preliminary financial figures are scheduled to be published on 27 February 2026.
    • edding Group is a family-owned international company based in Ahrensburg, Germany, with brands including edding, Legamaster, and PLAYROOM, and achieved EUR 156 million in revenue in 2024.
    • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is a key performance indicator used by edding, representing operating performance before extraordinary expenses or income.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    edding AG Adjusts FY 2025 Guidance: What Investors Should Know edding AG sharpens its outlook for 2025, now expecting a clear return to profit as cost efficiencies and one-off gains lift the bottom line.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     