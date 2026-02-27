Novavax meldet überraschenden Gewinn – Aktie schießt zweistellig hoch

Im vierten Quartal erzielte Novavax einen Gewinn von 0,11 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,51 US-Dollar angefallen war. Analysten hatten erneut mit roten Zahlen gerechnet. Der Umsatz stieg um 67 Prozent auf 147 Millionen US-Dollar und übertraf die Marktschätzungen klar. Auch im Gesamtjahr legte der Umsatz um rund 65 Prozent auf 1,12 Milliarden US-Dollar zu, getragen von früheren Vorabkaufvereinbarungen für den COVID-Impfstoff Nuvaxovid sowie höheren Erlösen aus Partnerschaften.

Novavax hat mit seinen Quartalszahlen ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Die Aktie schoss am Donnerstag im späten Handel zeitweise über 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überraschend einen Gewinn auswies und seine Umsatzprognose für 2026 anhob.

Treiber der Erholung ist ein Strategiewechsel: Novavax entfernt sich vom reinen COVID-Geschäft und setzt auf Kooperationen, Lizenzmodelle und kombinierte Impfstoffe. Ein zentraler Baustein ist die Zusammenarbeit mit Sanofi, das einen Grippe-COVID-Kombinationsimpfstoff entwickelt. Bei Start der Phase-3-Studie erhält Novavax eine Meilensteinzahlung von 125 Millionen US-Dollar. Zudem erwarten beide Unternehmen robuste Nachfrage, da viele Patienten die Doppelimpfung durch eine einzige Injektion ersetzen würden.

Parallel dazu hat Novavax im Januar einen Lizenzvertrag mit Pfizer abgeschlossen, der die Nutzung des firmeneigenen Matrix-M-Adjuvans in zwei Impfstoffprogrammen erlaubt. Weitere Materialtransfervereinbarungen mit neuen Partnern laufen bereits. Matrix-M gilt als Schlüsseltechnologie, weil es die Immunantwort verstärkt und Impfstoffe wirksamer macht.

Der strategische Umbau fällt in eine Phase politischer Unsicherheit. Unter US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wurden Impfempfehlungen teilweise neu bewertet, was die Nachfrage dämpft und Herstellern mehr regulatorische Risiken beschert. CEO John Jacobs formulierte seine Sorge offen: "Das aktuelle makroökonomische und regulatorische Umfeld in den Vereinigten Staaten birgt einige erhebliche Unsicherheiten für Impfstoffhersteller." Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch, dass Impfstoffe weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden.

Die Behörde CDC plant in ihrer nächsten Sitzung neue Beratungen zu COVID-Impfstoffen, Long COVID und Impfschäden. Auch das FDA-Beispiel Moderna – erst abgelehnt, dann nach Überarbeitung zugelassen – zeigt, wie sensibel das Umfeld derzeit reagiert.

Für 2026 rechnet Novavax nun mit einem bereinigten Umsatz von 230 bis 270 Millionen US-Dollar, deutlich mehr als zuvor. Diese Prognose enthält noch keine Zahlungen aus der Sanofi-Partnerschaft. Intern arbeitet das Unternehmen zudem an neuen Programmen zu C. difficile, Gürtelrose und RSV-Kombinationen, von denen mindestens eines 2027 klinisch getestet werden könnte. Bis 2028 will Novavax wieder nachhaltig profitabel sein.

Auf Stocktwits reagierten viele Privatanleger euphorisch; das Nachrichtenvolumen sprang um 580 Prozent. Nutzer sprachen von möglichem "Short-Covering" und FOMO-Käufen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 67 Prozent zugelegt.

