    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Frankreich

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation legt deutlich zu - Jahresrate über 1 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation steigt auf 1,1% im Februar deutlich.
    • Monatlich +0,8% – stärker als Prognose erwartet
    • Inflation bleibt unter EZB-Ziel; Energie fällt
    Frankreich - Inflation legt deutlich zu - Jahresrate über 1 Prozent
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die zuletzt vergleichsweise schwache Inflation spürbar verstärkt. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist dies eine ungewöhnlich niedrige Inflation.

    Analysten hatten einen Anstieg der Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Jahresrate von 0,8 Prozent ausgegangen. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, legten die französischen Verbraucherpreise im Februar um 0,8 Prozent im Monatsvergleich zu und damit ebenfalls stärker als erwartet.

    Trotz der stärkeren Teuerung liegt die Inflation in der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft nach wie vor deutlich unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

    Erneut wurde die Inflation in Frankreich durch einen deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich gebremst. Angetrieben wurde die Teuerung hingegen durch einen überdurchschnittlich starken Anstieg der Preise für frische Lebensmittel./jkr/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Frankreich Inflation legt deutlich zu - Jahresrate über 1 Prozent In Frankreich hat sich die zuletzt vergleichsweise schwache Inflation spürbar verstärkt. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     