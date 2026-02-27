Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax pendelt um Vortagesschluss
- Dax leicht auf 25.268, blieb über 25.000 am Fr
- MDax stieg 0,33% auf 31.558 Punkte am Freitag.
- EuroStoxx50 fiel 0,1% zum Wochenschluss leicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben sich zum Wochenschluss recht stabil präsentiert. So gab der Dax am Freitag zuletzt nur geringfügig auf 25.268 Punkte nach. Damit blieb der Leitindex über der 25.000-Punkte-Marke, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.
Der MDax , der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, stieg um 0,33 Prozent auf 31.558 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,1 Prozent./la/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,