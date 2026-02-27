ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
- Bernstein belässt DH auf Outperform, Ziel 38€.
- Umsatz leicht unter, FCF überraschend positiv.
- Asien-Geschäft wächst, Monetarisierung unklar..
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 19,59 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,83 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,89 %/+100,36 % bedeutet.
