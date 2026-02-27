Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 19,59 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,83 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,89 %/+100,36 % bedeutet.