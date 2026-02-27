JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 48,63EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
