    Spanien

    Inflation legte überraschend etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanische HVPI steigt J/J auf 2,5% unerwartet.
    • Analysten erwarteten 2,3% statt 2,4% im Januar
    • Monatlich +0,4%; Teuerung steigt über EZB-Ziel
    MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Februar überraschend etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen weiteren Rückgang der Jahresrate auf 2,3 Prozent erwartet nach 2,4 Prozent im Januar.

    Die spanische Inflation hatte sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich abgeschwächt, nachdem sie im November noch bei 3,2 Prozent gelegen hatte. Mit dem Anstieg im Februar entfernte sich die Teuerung wieder etwas von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

    Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für Februar einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Im Januar waren die Preise in dieser Betrachtung noch gefallen./jkr/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
