    AIXTRON Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +6,50 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    AIXTRON Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 27.02.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,50 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +4,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,88. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AIXTRON Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +52,09 %.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +16,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +56,28 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,05 %
    1 Monat +28,69 %
    3 Monate +52,09 %
    1 Jahr +87,44 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste starke Kursentwicklung bei Aixtron, teils rasant seit gestern und um Positionen, die verkauft oder aufgebaut werden. Analysten heben die Kursziele: Jefferies auf 30,30 EUR (Buy), JPMorgan auf 31 EUR (Overweight), Barclays auf 27 EUR (Overweight). Diskussionen drehen sich um GaN-/SiC-/InP-Rampe, AI-Datencenter-Apps, potenzielle Bestellungen 2026 (Q3/Q4) und Kapazitätserweiterungen in Italien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd.EUR € wert.

    Aixtron: Starker Turnaround auf schwachem Fundament


    Am Tagestief lag Aixtron am Donnerstag 10,5 Prozent im Minus. Das Tageshoch hingegen lag 8,1 Prozent über dem Vortag, der Schlusskurs 5,5 Prozent darüber. Eine Schwankungsbreite, die man beileibe nicht oft sieht, mit positivem Ausgang für die Bullen. Aber ist das von Dauer?

    BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für …

    JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen Eckdaten für …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,37 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +6,34 %
    +15,61 %
    +28,11 %
    +50,90 %
    +90,71 %
    +1,35 %
    +34,16 %
    +710,49 %
    +341,61 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +6,50 % zulegen.
