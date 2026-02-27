WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege einen Hauch unter den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 150,6EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
