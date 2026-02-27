ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro
- Barclays bestätigt Overweight, Kursziel 39,40€
- Umsatz Q4 2025 war etwas mau, schrieb Ross, UK
- Alle Augen auf Call; Signale 2026 prägen Aktie
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 39,40 Euro
