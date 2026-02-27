    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweizer Wirtschaft wächst wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • BIP Q4 +0,2% bereinigt, wie erwartet Ende 2025
    • Binnennachfrage stützt Wachstum; Konsum +0,4% .
    • Jahreswachstum 2025 +1,4% bereinigt 1,2% 2024.
    Schweizer Wirtschaft wächst wie erwartet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das Seco hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen.

    Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Quartalen zuvor. Das Seco schreibt denn auch von einer "stabilisierten" Entwicklung zum Jahresende. Getragen wurde das Wachstum von der Binnennachfrage. So sei der private Konsum mit plus 0,4 Prozent erneut solide gewachsen.

    Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fußballturniere das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 0,1 Prozent im vierten Quartal etwas tiefer.

    Bestätigt wurden indes die Wachstumswerte für das gesamte Jahr 2025. Um Sportanlässe bereinigt lag das BIP-Wachstum 2025 bei 1,4 Prozent, nach 1,2 Prozent in 2024./ra/to/AWP/jkr





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schweizer Wirtschaft wächst wie erwartet Die Schweizer Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     