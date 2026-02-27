    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Was macht die Aktie?

    Rheinmetall gewinnt Millionendeal: Auftrag aus Dänemark

    Rheinmetall erhält einen Millionenauftrag für fünf Feldhospitäler aus Dänemark. Langfristig strebt das Unternehmen bis 2030 an, einen Umsatz von 40 Milliarden Euro zu erreichen.

    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (Rheinmetall-Tochter) hat Ende 2025 einen Vertrag über fünf sogenannte Role-2-Feldhospitäler mit der dänischen Beschaffungsbehörde geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Auftragswert soll im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Die Auslieferung aller Systeme soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen. 

    Der Auftrag umfasst demnach drei Hospitäler des Typs Role 2B (komplett containerbasiert und wird "im aufgesetzten Betrieb" auf Lkw eingesetzt) und zwei Hospitäler der Kategorie Role 2E (Enhanced). Zum Lieferumfang der Feldhospitäler des Typs Role 2B gehört auch ein sogenanntes Forward Module in Zelten. Rheinmetall gab außerdem an, dass bei der Medizintechnik in Zusammenarbeit mit dem dänischen Kunden darauf geachtet wurde, dass Geräte installiert werden, die bereits im dänischen Sanitätsdienst eingeführt sind.

    Armin Krenn, Geschäftsführer der Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns über die Beauftragung eines bedeutenden NATO-Partners. Die Zusammenarbeit mit der dänischen Beschaffungsbehörde sowie mit den Nutzern gestaltete sich von Beginn an äußerst professionell, partnerschaftlich und zielorientiert. Gemeinsam konnten wir leistungsfähige und einsatzorientierte Lösungen für den dänischen Sanitätsdienst erarbeiten."

    Für das Jahr 2026 erwartet Rheinmetall ein Auftragsvolumen von bis zu rund 80 Milliarden Euro, unter anderem für gepanzerte Fahrzeuge, Infanterie‑ und Marine‑Systeme. Langfristig strebt Rheinmetall an, bis 2030 global einen Umsatz von 40 Milliarden Euro zu erreichen.

    Die Aktie ist am Freitag zu Handelsbeginn 0,30 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 1.670,50 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 1.685EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
