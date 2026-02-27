Rheinmetall gewinnt Millionendeal: Auftrag aus Dänemark

Der Auftrag umfasst demnach drei Hospitäler des Typs Role 2B (komplett containerbasiert und wird "im aufgesetzten Betrieb" auf Lkw eingesetzt) und zwei Hospitäler der Kategorie Role 2E (Enhanced). Zum Lieferumfang der Feldhospitäler des Typs Role 2B gehört auch ein sogenanntes Forward Module in Zelten. Rheinmetall gab außerdem an, dass bei der Medizintechnik in Zusammenarbeit mit dem dänischen Kunden darauf geachtet wurde, dass Geräte installiert werden, die bereits im dänischen Sanitätsdienst eingeführt sind.

Rheinmetall Mobile Systeme GmbH ( Rheinmetall -Tochter) hat Ende 2025 einen Vertrag über fünf sogenannte Role-2-Feldhospitäler mit der dänischen Beschaffungsbehörde geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Auftragswert soll im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Die Auslieferung aller Systeme soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen.

Armin Krenn, Geschäftsführer der Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns über die Beauftragung eines bedeutenden NATO-Partners. Die Zusammenarbeit mit der dänischen Beschaffungsbehörde sowie mit den Nutzern gestaltete sich von Beginn an äußerst professionell, partnerschaftlich und zielorientiert. Gemeinsam konnten wir leistungsfähige und einsatzorientierte Lösungen für den dänischen Sanitätsdienst erarbeiten."

Für das Jahr 2026 erwartet Rheinmetall ein Auftragsvolumen von bis zu rund 80 Milliarden Euro, unter anderem für gepanzerte Fahrzeuge, Infanterie‑ und Marine‑Systeme. Langfristig strebt Rheinmetall an, bis 2030 global einen Umsatz von 40 Milliarden Euro zu erreichen.

Die Aktie ist am Freitag zu Handelsbeginn 0,30 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 1.670,50 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

