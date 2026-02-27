Seltene Erden im Machtspiel: Lynas setzt auf Washington

Das Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 12 Milliarden US-Dollar ist außerhalb Chinas der größte Produzent separierter leichter seltener Erden und der einzige kommerzielle Anbieter schwerer seltener Erden. In den vergangenen Jahren baute Lynas seine Kapazitäten aus und sammelte frisches Kapital ein. Die Managerin betonte, der Markt entwickle sich rasant. Man müsse schnell handeln, um bestehende Geschäfte auszubauen.

Die scheidende Vorstandsvorsitzende von Lynas Rare Earths, Amanda Lacaze, will vor ihrem Rückzug Ende Juni noch eine Einigung mit dem US-Verteidigungsministerium erzielen. Ohne eine Vereinbarung über die Abnahme seltener Erden werde das geplante Werk in Texas nicht vorankommen. "Es wird sich nichts bewegen, bis wir alle Angelegenheiten mit dem 'Department of War' (DoW) geklärt haben", sagte Lacaze im Interview mit dem Wall Street Journal.

Malaysia statt USA?

Unklar bleibt die Zukunft des Projekts in Seadrift im Bundesstaat Texas. Das Vorhaben erhielt 2023 Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von rund 258 Millionen US-Dollar. Dennoch stellt Lynas die Wirtschaftlichkeit infrage. Lacaze sagte: "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind einfach grundlegend anders." Es sei finanziell sinnvoller, bestehende Anlagen zu erweitern, als ein kleines neues Werk in den Vereinigten Staaten zu errichten. Die angekündigte Investition in Malaysia zeige deutlich die Prioritäten des Konzerns.

Lynas verarbeitet seine Rohstoffe bislang in Malaysia. Dort lief im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten außerhalb Chinas die kommerzielle Produktion von Dysprosium und Terbium an. Im Oktober kündigte das Unternehmen an, die Produktion schwerer seltener Erden auszubauen und zunächst Samarium zu priorisieren, das für Magnete in Verteidigungstechnologien wie dem Kampfjet F-35 Lightning II benötigt wird.

Hoffnung auf "Project Vault"

Mit Blick auf das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Rohstofflager im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar zeigte sich Lacaze vorsichtig optimistisch. Das Projekt trägt den Namen Project Vault. "Ich halte es für wertvoll, weil es Teil dieses ganzen Komplexes von Maßnahmen ist, die verschiedene Regierungen ergreifen, um Marktstörungen wirklich anzugehen", sagte sie. Wenn diese Marktstörungen behoben seien, würden sich viele andere Probleme von selbst lösen.

Allerdings sei unklar, wie das Lager konkret funktionieren solle. "Man kann keine Magnete in den Tresorraum legen, da sie nicht dem Standard entsprechen", gab Lacaze zu bedenken. Auch bei einer geplanten strategischen Rohstoffreserve in Australien im Umfang von rund 800 Millionen US-Dollar fehlten Details.

Aktie legt deutlich zu

Unterdessen meldete Lynas einen kräftigen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr. Höhere Absatzmengen und steigende Preise trieben das Ergebnis. Die Aktie gewann bis Freitagnachmittag Ortszeit in Sydney rund 19 Prozent seit Wochenbeginn. Auf Tradegate legte die Aktie um 9,61 Prozent zu (Stand 09:57 Uhr).

Lacaze betonte, Lynas werde weiterhin direkt mit Kunden verhandeln. "Eine robuste Industrie ist gut für uns alle", sagte sie. Man werde sich an staatlichen Programmen beteiligen, wenn sie dem Unternehmen und der Branche nützten.

