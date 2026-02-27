    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Rohstoffe und Geopolitik

    1089 Aufrufe 1089 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seltene Erden im Machtspiel: Lynas setzt auf Washington

    Kurz vor ihrem Abgang treibt Lynas-Chefin Amanda Lacaze Verhandlungen mit dem Pentagon voran. Doch ein milliardenschweres Projekt bleibt auf Eis.

    Für Sie zusammengefasst
    Rohstoffe und Geopolitik - Seltene Erden im Machtspiel: Lynas setzt auf Washington
    Foto: Ahmad Yusni - picture alliance / dpa / EPA

    Die scheidende Vorstandsvorsitzende von Lynas Rare Earths, Amanda Lacaze, will vor ihrem Rückzug Ende Juni noch eine Einigung mit dem US-Verteidigungsministerium erzielen. Ohne eine Vereinbarung über die Abnahme seltener Erden werde das geplante Werk in Texas nicht vorankommen. "Es wird sich nichts bewegen, bis wir alle Angelegenheiten mit dem 'Department of War' (DoW) geklärt haben", sagte Lacaze im Interview mit dem Wall Street Journal.

    Das Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 12 Milliarden US-Dollar ist außerhalb Chinas der größte Produzent separierter leichter seltener Erden und der einzige kommerzielle Anbieter schwerer seltener Erden. In den vergangenen Jahren baute Lynas seine Kapazitäten aus und sammelte frisches Kapital ein. Die Managerin betonte, der Markt entwickle sich rasant. Man müsse schnell handeln, um bestehende Geschäfte auszubauen.

    Malaysia statt USA?

    Unklar bleibt die Zukunft des Projekts in Seadrift im Bundesstaat Texas. Das Vorhaben erhielt 2023 Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von rund 258 Millionen US-Dollar. Dennoch stellt Lynas die Wirtschaftlichkeit infrage. Lacaze sagte: "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind einfach grundlegend anders." Es sei finanziell sinnvoller, bestehende Anlagen zu erweitern, als ein kleines neues Werk in den Vereinigten Staaten zu errichten. Die angekündigte Investition in Malaysia zeige deutlich die Prioritäten des Konzerns.

    Lynas verarbeitet seine Rohstoffe bislang in Malaysia. Dort lief im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten außerhalb Chinas die kommerzielle Produktion von Dysprosium und Terbium an. Im Oktober kündigte das Unternehmen an, die Produktion schwerer seltener Erden auszubauen und zunächst Samarium zu priorisieren, das für Magnete in Verteidigungstechnologien wie dem Kampfjet F-35 Lightning II benötigt wird.

    Hoffnung auf "Project Vault"

    Mit Blick auf das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Rohstofflager im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar zeigte sich Lacaze vorsichtig optimistisch. Das Projekt trägt den Namen Project Vault. "Ich halte es für wertvoll, weil es Teil dieses ganzen Komplexes von Maßnahmen ist, die verschiedene Regierungen ergreifen, um Marktstörungen wirklich anzugehen", sagte sie. Wenn diese Marktstörungen behoben seien, würden sich viele andere Probleme von selbst lösen.

    Allerdings sei unklar, wie das Lager konkret funktionieren solle. "Man kann keine Magnete in den Tresorraum legen, da sie nicht dem Standard entsprechen", gab Lacaze zu bedenken. Auch bei einer geplanten strategischen Rohstoffreserve in Australien im Umfang von rund 800 Millionen US-Dollar fehlten Details.

    Aktie legt deutlich zu

    Unterdessen meldete Lynas einen kräftigen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr. Höhere Absatzmengen und steigende Preise trieben das Ergebnis. Die Aktie gewann bis Freitagnachmittag Ortszeit in Sydney rund 19 Prozent seit Wochenbeginn. Auf Tradegate legte die Aktie um 9,61 Prozent zu (Stand 09:57 Uhr).

    Lynas Rare Earths

    +9,61 %
    +20,55 %
    +21,33 %
    +37,06 %
    +169,49 %
    +114,80 %
    +182,72 %
    +2.209,87 %
    +327,88 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899

    Lacaze betonte, Lynas werde weiterhin direkt mit Kunden verhandeln. "Eine robuste Industrie ist gut für uns alle", sagte sie. Man werde sich an staatlichen Programmen beteiligen, wenn sie dem Unternehmen und der Branche nützten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,90 % und einem Kurs von 11,16EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoffe und Geopolitik Seltene Erden im Machtspiel: Lynas setzt auf Washington Kurz vor ihrem Abgang treibt Lynas-Chefin Amanda Lacaze Verhandlungen mit dem Pentagon voran. Doch ein milliardenschweres Projekt bleibt auf Eis.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     