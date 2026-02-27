ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 36 Euro
- JPMorgan hält Underweight, Kursziel 36 Euro...
- Quartalsergebnisse und Ausblick stützen Sicht...
- Aktienkurs völlig von Lage abgekoppelt, JPM...
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 49,15 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,07 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -25,19 %/+28,84 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 36 Euro
