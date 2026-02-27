JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 36 Euro

Aktientrend_ schrieb 24.02.26, 17:45

BASF verkauft alle bzw. den Großteil seiner Werkswohnungen in Deutschland bis 2027 insgesamt 4.400 Stück davon 1.100 Eigentumswohnungen. Damit macht basf einen weiteren Schritt sich von Deutschland zu lösen. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, genau das ist das langfristige Projekt von basf. Die Gewerkschaften bekommen Schnappatmung und sind erbost. Allen Beteuerungen zum Trotz liegt die Zukunft des Unternehmens nicht in Deutschland. Das hat auch nichts mit Verkettung unglücklicher Umstände zu tun sondern knallharter Politik die so gewählt wurde. Ich erinnere mich an die von den Gewerkschaften organisierten Demos gegen oder für das Klima keiner der Gewerkschaftsführer hat ein Industrieunternehmen jemals von innen gesehen. Sie kassieren aber hunderttausende im Jahr dafür erhalten sie dann auf den entsprechenden Parteitagen der Parteien Applaus. Stark dabei die basf Mitarbeiter damals. Müsste man mal fragen wer von denen die noch nicht entlassen wurden oder denen es mittelfristig droht heute auf solch eine Demo gehen würde. Ist ähnlich mit dem Verbrenneraus. Ach das werden die so nicht machen. Nun haben sie es gemacht die Autoindustrie steht vor dem Aus und jetzt versucht man das was die eh nicht machen wollten rückgängig zu machen. Das Problem die Welt ist nicht mehr in Buschmänner und industrialisierten Westen geteilt. Das was weg ist ist weg und kommt auch nicht wieder. Ich werde diese Woche noch meine Erwartungen an den Kurs für basf veröffentlichen. Alles was bedeutet sich von Deutschland und Europa zu lösen dürfte den Kurs unterstützen.