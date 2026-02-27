    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    Redwood AI: Schneller, Flexibler, Zugänglicher – Ihre Investition der Zukunft

    Redwood AI beschleunigt die chemische Forschung: Ein neues, leistungsstarkes Upgrade soll Synthesewege schneller, günstiger und flexibler für Entwickler weltweit zugänglich machen.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI kündigt ein leistungsorientiertes Upgrade seines proprietären KI-gestützten Synthese-Vorhersagemodells an, das Entwicklern helfen soll, den besten Weg zur Herstellung bestimmter Chemikalien schneller zu finden.
    • Das Upgrade wurde vom Data-Science-Team entwickelt und steigert Modelleffizienz und Laufzeitgeschwindigkeit, sodass vollständige Studien schneller durchgeführt werden können.
    • Wesentlicher Vorteil: Das Modell kann nun komplette Studien auf standardmäßiger CPU-Infrastruktur ausführen (nicht nur auf GPUs), wodurch Zugriff, Bereitstellung in On‑Prem-/air‑gapped‑Umgebungen und regionale Nutzung erleichtert werden.
    • Erwartete Effekte: geringere Infrastrukturintensität, niedrigere Betriebs‑ und Hosting‑kosten, höhere Bereitstellungs‑Flexibilität und bessere Skalierbarkeit für Teams und Projekte.
    • Hintergrundfunktionalität der Plattform: trainiert auf >1 Milliarde Molekülen und 4 Millionen Reaktionen, generiert mehrere Synthesewege in <1 Minute mit intern ~95% Genauigkeit und bewertet Kosten, Lieferanten sowie Sicherheits‑/Umweltaspekte.
    • Hinweis: Die Mitteilung ist eine kostenpflichtige Marketingveröffentlichung des Emittenten/Verbreiters mit erklärten Interessenkonflikten; Investitionen in das Early‑Stage‑Unternehmen gelten als spekulativ und risikoreich (Verwässerung, Totalverlust möglich).






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
