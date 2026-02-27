Börsenstart Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 31.691,33 PKT und steigt um +0,47 %. Top-Werte: United Internet +11,12 %, AIXTRON +6,97 %, Nordex +4,37 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,38 %, PUMA -1,82 %, TeamViewer -1,13 %

Der DAX steht bei 25.366,65 PKT und gewinnt bisher +0,11 %. Top-Werte: Scout24 +2,21 %, Siemens Energy +1,87 %, Deutsche Telekom +1,83 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,00 %, Zalando -1,27 %, Airbus -0,90 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.788,96 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: 1&1 +11,98 %, United Internet +11,12 %, AIXTRON +6,97 %

Flop-Werte: ATOSS Software -1,64 %, TeamViewer -1,13 %, Infineon Technologies -0,61 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.170,31 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: Siemens Energy +1,87 %, Deutsche Telekom +1,83 %, Schneider Electric +1,75 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,04 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,37 %, SAFRAN -1,08 %

Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 5.779,16 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,44 %, Andritz +1,40 %, Erste Group Bank +0,93 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,05 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,95 %, UNIQA Insurance Group -0,94 %

Der SMI steht aktuell (09:59:50) bei 14.051,55 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Swiss Re +5,13 %, Roche Holding +1,52 %, ABB +1,48 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,48 %, CIE Financiere Richemont -1,05 %, Holcim -0,54 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.626,87 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Schneider Electric +1,75 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,42 %, AXA +1,38 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,04 %, ENGIE -1,95 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,37 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 3.217,88 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: ABB +1,48 %, AstraZeneca +1,40 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,39 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,50 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,13 %, SKF (B) 0,00 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.740,00 PKT und steigt um +1,77 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,03 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,72 %, Coca-Cola HBC +0,55 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,88 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,79 %, Piraeus Port Authority -0,39 %