    Bundesweit im Februar 81.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

    Foto: Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, im Vergleich zum Januar jedoch, wie oft zu dieser Jahreszeit, gesunken.

    Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte, wurden 3.070.000 Arbeitslose gezählt, 15.000 weniger als im Januar und 81.000 mehr als im Februar 2025. Saisonbereinigt geht die Behörde von einem Monatsplus von 1.000 Personen aus.

    "Auch zum Ende der Winterpause kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles. "Die Arbeitslosigkeit verändert sich kaum und bleibt über 3 Millionen."

    Die sogenannte "Unterbeschäftigung", die neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und die kurzfristige Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist nach Angaben der Behörde saisonbereinigt im Februar gegenüber dem Vormonat um 3.000 gesunken. Mit 3.724.000 lag sie mit -4.000 auch etwas niedriger als vor einem Jahr.



    Verfasst von Redaktion dts
