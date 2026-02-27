    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Scout24-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 75 Euro zulegen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

    Mit der im DAX gelisteten Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80) ging es seit dem Hoch vom 24.7.25 bei 122,80 Euro kontinuierlich nach unten. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab der Kurs des Betreibers von ImmoScout24, die führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien, zeitweise auf bis zu 63,0 Euro ein, konnte sich in weiterer Folge wieder auf 70,50 Euro erholen.

    Angesichts der soliden Ergebnisse und dem zuversichtlichen Ausblick bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 131 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Scout24-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 75 Euro zulegen, wo sie zuletzt Mitte Februar 2025 gehandelt wurde, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 72 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 72 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE0DCD2, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro gehandelt.

    Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 108 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+34 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro   

    Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000HM2USE4, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 4,86 – 5,04 Euro taxiert.

    Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 75 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 9,00 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,71 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,71 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL3MDY3, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+42 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

