Scout24-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Angesichts der soliden Ergebnisse und dem zuversichtlichen Ausblick bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 131 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Scout24-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 75 Euro zulegen, wo sie zuletzt Mitte Februar 2025 gehandelt wurde, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Mit der im DAX gelisteten Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80) ging es seit dem Hoch vom 24.7.25 bei 122,80 Euro kontinuierlich nach unten. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab der Kurs des Betreibers von ImmoScout24, die führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien, zeitweise auf bis zu 63,0 Euro ein, konnte sich in weiterer Folge wieder auf 70,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 72 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 72 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE0DCD2, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro gehandelt.

Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 108 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000HM2USE4, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 4,86 – 5,04 Euro taxiert.

Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 75 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 9,00 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,71 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,71 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL3MDY3, wurde beim Aktienkurs von 70,50 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+42 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.