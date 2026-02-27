    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdding AktievorwärtsNachrichten zu Edding
    Edding: Umsatz & EBIT 2025 im Prognosekorridor – So steht's um den Konzern

    Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bestätigt die edding Gruppe 2025 ihre Prognosen und blickt mit vorsichtigem Optimismus auf Umsatz, Ergebnis und Dividende 2026.

    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die edding Gruppe einen Konzern-Umsatz von 144,9 Mio. EUR, was im unteren Bereich des Prognosekorridors von 142,0 bis 154,0 Mio. EUR liegt.
    • Das Konzern-EBIT (operatives Ergebnis nach IFRS) beträgt ca. -2,4 Mio. EUR, im oberen Bereich des prognostizierten Korridors von 0,0 bis 3,0 Mio. EUR.
    • Der Jahresüberschuss der edding AG nach deutschem Handelsrecht liegt bei 1,7 Mio. EUR und befindet sich innerhalb des Prognosekorridors von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR.
    • Für 2026 wird ein moderates Wachstum bei Umsatz und EBIT erwartet, mit Umsatzerlösen zwischen 139,0 und 154,0 Mio. EUR und einem EBIT ohne Sondereffekte zwischen 1,0 und 4,0 Mio. EUR.
    • Die Dividende für die Hauptversammlung 2026 soll unverändert bei 0,51 EUR je Vorzugsaktie und 0,50 EUR je Stammaktie vorgeschlagen werden.
    • Die Gruppe plant, ihre flüssigen Mittel im Jahr 2026 zwischen 23,0 und 27,0 Mio. EUR zu halten, mit einem erwarteten Jahresüberschuss der edding AG zwischen 2,0 und 4,0 Mio. EUR.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
