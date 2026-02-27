Edding: Umsatz & EBIT 2025 im Prognosekorridor – So steht's um den Konzern
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bestätigt die edding Gruppe 2025 ihre Prognosen und blickt mit vorsichtigem Optimismus auf Umsatz, Ergebnis und Dividende 2026.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die edding Gruppe einen Konzern-Umsatz von 144,9 Mio. EUR, was im unteren Bereich des Prognosekorridors von 142,0 bis 154,0 Mio. EUR liegt.
- Das Konzern-EBIT (operatives Ergebnis nach IFRS) beträgt ca. -2,4 Mio. EUR, im oberen Bereich des prognostizierten Korridors von 0,0 bis 3,0 Mio. EUR.
- Der Jahresüberschuss der edding AG nach deutschem Handelsrecht liegt bei 1,7 Mio. EUR und befindet sich innerhalb des Prognosekorridors von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR.
- Für 2026 wird ein moderates Wachstum bei Umsatz und EBIT erwartet, mit Umsatzerlösen zwischen 139,0 und 154,0 Mio. EUR und einem EBIT ohne Sondereffekte zwischen 1,0 und 4,0 Mio. EUR.
- Die Dividende für die Hauptversammlung 2026 soll unverändert bei 0,51 EUR je Vorzugsaktie und 0,50 EUR je Stammaktie vorgeschlagen werden.
- Die Gruppe plant, ihre flüssigen Mittel im Jahr 2026 zwischen 23,0 und 27,0 Mio. EUR zu halten, mit einem erwarteten Jahresüberschuss der edding AG zwischen 2,0 und 4,0 Mio. EUR.
