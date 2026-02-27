ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
- Jefferies bestätigt Buy, Kursziel 35 Euro Ziel
- Rückkehr Wachstum GMV in Asien als Lichtblick .
- GMV-Revival ist der Eckpfeiler der Anlagestory
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lichtblick sei die Rückkehr auf den Wachstumsweg auf vergleichbarer Basis beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien, schrieb Giles Thorne am Freitag nach den Zahlen des Essenslieferdienstes. Dies sei der Eckpfeiler seiner Anlagestory./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,35 % und einem Kurs von 19,32 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +67,80 %/+104,51 % bedeutet.
