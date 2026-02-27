Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,35 % und einem Kurs von 19,32 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +67,80 %/+104,51 % bedeutet.