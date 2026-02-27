Booster PC 11,698 % bis 11/26: Finanzzahlen 2025 bei BOOSTER veröffentlicht
Trotz rückläufiger Umsätze stärkt das Unternehmen 2025 seine Ertragskraft deutlich – Effizienzprogramm, Automatisierung und KI legen das Fundament für profitables Wachstum bis 2026.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Gesamtjahresumsatz 2025: 161,7 Mio. EUR (-4,5 % vs. 2024); Q4-Umsatz 38,2 Mio. EUR (-6,2 %).
- EBITDA stieg auf 16,3 Mio. EUR (+22,7 %), EBITDA‑Marge 10,0 % (2024: 8,0 %); EBIT 7,4 Mio. EUR; Nettoverlust reduziert auf 1,6 Mio. EUR (2024: 5,1 Mio. EUR).
- Ertragssteigerung vor allem durch das Effizienzprogramm „Accelerate“, Kostenoptimierungen sowie Automatisierungs‑ und KI‑Projekte.
- Bilanz: Bilanzsumme 93,6 Mio. EUR; Gesamtverbindlichkeiten um 13,5 Mio. EUR auf 80,7 Mio. EUR reduziert; ausstehende Anleihe um 5,0 Mio. EUR auf 41,5 Mio. EUR gesunken; Eigenkapital 5,6 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 6,0 %).
- Liquidität/Cashflow: Operativer Cashflow 12,5 Mio. EUR (2024: 19,5 Mio. EUR); Zahlungsmittel gesunken auf 6,5 Mio. EUR (vorjahr 13,6 Mio.), vor allem durch Zinszahlungen und planmäßige Anleihetilgungen.
- Ausblick 2026: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet, EBITDA soll ähnlich steigen; Fokus auf Vertriebsstärkung, weitere Automatisierungsprojekte und Wachstumssegmente wie Robotik, stationäre Wasserstoffanwendungen und Industriekompressoren.
