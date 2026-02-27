    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBooster PC 11,698 % bis 11/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu Booster PC 11,698 % bis 11/26
    Booster PC 11,698 % bis 11/26: Finanzzahlen 2025 bei BOOSTER veröffentlicht

    Trotz rückläufiger Umsätze stärkt das Unternehmen 2025 seine Ertragskraft deutlich – Effizienzprogramm, Automatisierung und KI legen das Fundament für profitables Wachstum bis 2026.

    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Gesamtjahresumsatz 2025: 161,7 Mio. EUR (-4,5 % vs. 2024); Q4-Umsatz 38,2 Mio. EUR (-6,2 %).
    • EBITDA stieg auf 16,3 Mio. EUR (+22,7 %), EBITDA‑Marge 10,0 % (2024: 8,0 %); EBIT 7,4 Mio. EUR; Nettoverlust reduziert auf 1,6 Mio. EUR (2024: 5,1 Mio. EUR).
    • Ertragssteigerung vor allem durch das Effizienzprogramm „Accelerate“, Kostenoptimierungen sowie Automatisierungs‑ und KI‑Projekte.
    • Bilanz: Bilanzsumme 93,6 Mio. EUR; Gesamtverbindlichkeiten um 13,5 Mio. EUR auf 80,7 Mio. EUR reduziert; ausstehende Anleihe um 5,0 Mio. EUR auf 41,5 Mio. EUR gesunken; Eigenkapital 5,6 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 6,0 %).
    • Liquidität/Cashflow: Operativer Cashflow 12,5 Mio. EUR (2024: 19,5 Mio. EUR); Zahlungsmittel gesunken auf 6,5 Mio. EUR (vorjahr 13,6 Mio.), vor allem durch Zinszahlungen und planmäßige Anleihetilgungen.
    • Ausblick 2026: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet, EBITDA soll ähnlich steigen; Fokus auf Vertriebsstärkung, weitere Automatisierungsprojekte und Wachstumssegmente wie Robotik, stationäre Wasserstoffanwendungen und Industriekompressoren.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
