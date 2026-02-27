    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Falschgeld im Umlauf - Risiko für Verbraucher sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Falschgeld 67.963; nach drei Jahren gesunken .
    • Schaden ~4 Mio€; weniger 100/200€ Fälschungen.
    • Risiko niedrig 8/10.000 EW; Blüten zur Polizei
    Weniger Falschgeld im Umlauf - Risiko für Verbraucher sinkt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Falschgeldzahlen in Deutschland sind nach drei Jahren erstmals wieder gesunken. 67.963 gefälschte Euro-Banknoten stellten Polizei, Handel und Banken im vergangenen Jahr hierzulande sicher, wie die Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Das waren 6,1 Prozent weniger als 2024, es war aber immer noch die zweitgrößte Menge seit 2017.

    Der Schaden durch gefälschte Scheine in Deutschland verringerte sich binnen Jahresfrist von 4,5 Millionen Euro 2024 auf rund 4 Millionen Euro im vergangenen Jahr. "Die deutlich niedrigere Schadenssumme ist auf einen spürbaren Rückgang der Fälschungen von 100- und 200-Euro-Banknoten zurückzuführen", erläuterte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz.

    Im europäischen Zahlungsverkehr insgesamt tauchten im vergangenen Jahr 444.000 gefälschte Euro-Scheine auf und damit 110.000 weniger als 2024. Der Schaden summierte sich auf 22,2 Millionen Euro nach 26,2 Millionen Euro 2024.

    Fühlen - Sehen - Kippen: Falsche Euro-Scheine leicht zu erkennen

    Fälscher konzentrieren sich vor allem auf besonders gängige Scheine, auch deshalb, weil manche Händler 100- oder 200-Euro-Scheine gar nicht annehmen oder bei diesen größeren Stückelungen besonders genau hinschauen.

    Aber auch Fälschungen von 10-, 20- oder 50-Euro-Scheinen sind in der Regel einfach zu erkennen, wie Balz betont: Ein großer Teil der sichergestellten Blüten seien "leicht erkennbare Fälschungen" gewesen, teilweise mit Aufdrucken wie "MovieMoney" oder "Prop copy". Diese im Internet als Spielgeld oder Filmrequisite angebotenen Scheine machen sich Kriminelle seit Jahren zunutze.

    Bundesbank sieht geringes Risiko für den einzelnen Verbraucher

    Insgesamt sieht die Bundesbank ein geringes Risiko, dass Verbraucher mit Falschgeld in Berührung kommen: 2025 seien in Deutschland rechnerisch acht falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner hierzulande entfallen.

    Die Menschen sollten dennoch umsichtig sein: Falschgeld wird nicht ersetzt. Wer es annimmt, bleibt auf dem Schaden sitzen. Wer die Scheine weitergibt, begeht eine Straftat. Stattdessen sollten Blüten zur Polizei gebracht werden./ben/DP/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Weniger Falschgeld im Umlauf - Risiko für Verbraucher sinkt Die Falschgeldzahlen in Deutschland sind nach drei Jahren erstmals wieder gesunken. 67.963 gefälschte Euro-Banknoten stellten Polizei, Handel und Banken im vergangenen Jahr hierzulande sicher, wie die Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Das waren 6,1 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     