AKTIEN IM FOKUS
Übernahmespekukationen beflügeln 1&1 und United Internet
- Telefonica in Gesprächen: Kaufpreis 4,5–5 Mrd.
- 1&1 +10% United Internet +12% durchbricht Abw.
- Telefonica in Madrid: Aktien steigen knapp 2%.
FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.
Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis 5 Milliarden Euro liegen.
Die Nachricht ließ die im SDax notierten 1&1-Anteile um gut 10 Prozent steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDax um fast 12 Prozent nach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid zwei Prozent./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,38 % und einem Kurs von 24,45 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +2,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,01 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,19 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,29 %/+28,39 % bedeutet.
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.