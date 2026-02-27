    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    WDH/AKTIEN IM FOKUS

    Übernahmespekulationen beflügeln 1&1 und United Internet

    • Telefonica verhandelt über 1&1, für 4,5-5 Mrd.
    • 1&1-Aktie +10% im SDax, United Internet +12%..
    • Bricht Abwärtstrend; Telefonica in Madrid +2%.
    FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.

    Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis 5 Milliarden Euro liegen.

    Die Nachricht ließ die im SDax notierten 1&1-Anteile um gut 10 Prozent steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDax um fast 12 Prozent nach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid zwei Prozent./ajx/jha/

     

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,61 % und einem Kurs von 24,50 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +2,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,19 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,29 %/+28,39 % bedeutet.




    dpa-AFX
