    BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die solide Nachfrage durch KI-Rechenzentren habe sich einmal mehr bestätigt, schrieb George Featherstone am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Das Jahresende sei besser gewesen als von vielen befürchtet./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 276,5EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: George Featherstone
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 270
    Kursziel alt: 231
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


