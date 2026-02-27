DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 12,44EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

