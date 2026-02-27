DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 12,44EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte