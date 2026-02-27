DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde der Autokonzern in Nordamerika wieder Gewinne einfahren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 6,846EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

