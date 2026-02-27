DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde der Autokonzern in Nordamerika wieder Gewinne einfahren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 6,846EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
