DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf endgültige Quartalszahlen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 660,4EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.