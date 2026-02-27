DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Allianz SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 384,9EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Kailesh Mistry
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
