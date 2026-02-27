DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1325 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht des Triebwerkbauers. Die Zahlen für 2025 seien besser gewesen, der Ausblick auf 2028 erhöht worden und auch der Aktienrückkauf habe positiv überrascht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,25

Kursziel alt: 13,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

