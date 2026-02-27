    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers dürften den Markt nicht übermäßig überraschen, schrieb Philip Kett am Freitag in seiner ersten Reaktion. Denn dem Markt seien die günstige Schadenentwicklung im vergangenen Jahr und die diesjährigen Preistrends wohl bewusst - auch dank der schon berichteten Zahlen von Konkurrenten, die ähnliche Trends wie die der Schweizer gezeigt hätten. Für ihn unerwartet komme aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm, das die Kapitalrendite auf 7,7 Prozent und damit einen der höchsten Werte in der Branche steigere./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philip Kett
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


