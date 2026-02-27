    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Das Nettoergebnis liege über der vom Rückversicherer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die entscheidende Nachricht sei aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar. Dieses steigere rein rechnerisch das künftige Ergebnis je Aktie um zwei Prozent. Allerdings berücksichtigten die Konsensschätzungen eventuell nicht die Franken-Aufwertung gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn, die diesen positiven Ergebniseffekt zunichtemache./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:07 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Cohen
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 118
    Kursziel alt: 118
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


