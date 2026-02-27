JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers falle angesichts der Aussagen auf einem früheren Kapitalmarkttag überraschend umfangreich aus, schrieb Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Einschätzung. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten schon historisch teuer, was das Kurspotenzial begrenze./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

