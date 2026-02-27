Devisen
Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu - Inflationsdaten stützen
- Euro am Morgen leicht gestiegen auf 1,1810 USD
- Inflation FR+ES steigt; DE-Daten folgen bald!!
- Euro gestützt durch Hoffnung auf USA-Iran-Deal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Daten einzelner Volkswirtschaften der Eurozone deuten auf eine steigende Inflation im Währungsraum hin. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch knapp unter 1,18 Dollar gehandelt worden war.
Am Morgen wurde ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent. Auch in Spanien hat sich die Inflation etwas verstärkt. Hier liegt die Jahresrate mit 2,5 Prozent über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Im weiteren Tagesverlauf werden auch die Preisdaten aus Deutschland erwartet.
Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Analysten der Dekabank verwiesen auf positive Kommentare zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Zwar sei noch kein Durchbruch im Atomstreit zu erkennen und nach wie vor drohe ein Ultimatum der USA. An den Märkten sorgte aber die Hoffnung auf Fortschritte für mehr Risikofreude bei den Anlegern, was auch den Kurs des Euro stützte./jkr/jsl/jha/
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief