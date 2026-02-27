RIMAN wird mit dem iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet und stärkt damit seine globale Markenführerschaft

Die einzigartig strukturierte Oberfläche der Kappe ist vom vulkanischen Basalt von Jeju inspiriert, der für seine natürliche Filterung von Lava-Energie-Wasser bekannt ist. Dieses taktile Detail geht über die Dekoration hinaus und symbolisiert den Ursprung und die Philosophie der Marke, während es gleichzeitig die authentische Verbindung zur unberührten Umwelt von Jeju verstärkt.

SEOUL, Südkorea, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, eine koreanische Premium-Hautpflege- und Wellness-Marke, gab bekannt, dass ihre ICD Dermatology Line mit Boostern, Seren und Cremes den iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Verpackungsdesign erhalten hat. Die Verpackung stellt den charakteristischen Inhaltsstoff von RIMAN, Giant BYoungPool (Giant Centella Asiatica), in einer minimalistischen und anspruchsvollen Form dar. Die charakteristische Farbe "Grünliches Elfenbein", inspiriert von Lava BYoungPool Water, symbolisiert Klarheit und Vitalität und spiegelt die Synergie zwischen Jeju Lava Energy Water und Giant BYoungPool wider. Der Farbton drückt die Reinheit und Energie der Natur aus, die durch den wissenschaftlichen Ansatz der Marke bei der Hautpflege verstärkt wird. Diese unverwechselbare Farbidentität spiegelt die Positionierung von RIMAN an der Konvergenz von traditionellen Zutaten und fortschrittlicher Forschung wider.

Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer bei RIMAN, kommentierte: "Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Designleistung, sondern bestätigt auch unsere Philosophie, die sich auf die Inhaltsstoffe konzentriert, und unser langfristiges Engagement für die Integration von Forschung, Innovation und Markenidentität. Wir werden RIMAN weiter zu einer differenzierten globalen K-Schönheitsmarke ausbauen."

Der weltweit anerkannte iF DESIGN AWARD, der von der deutschen iF International Forum Design GmbH verliehen wird, bewertet jährlich Tausende von Einsendungen. Das strenge Juryverfahren bewertet Innovation, Funktionalität, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Diese Anerkennung bestätigt die Fähigkeit von RIMAN, auf höchstem internationalen Niveau zu konkurrieren, und spiegelt sein Engagement für wissenschaftlich fundierte Forschung, geschützte Innovation bei den Inhaltsstoffen und raffiniertes Markendesign wider.

RIMAN wird weiterhin in fortschrittliche Forschung, nachhaltige Produktentwicklung und hochwertiges Markendesign investieren, um weltweit sinnvolle Schönheitslösungen anzubieten und seine Position als globaler Marktführer in der K-Schönheitsbranche zu stärken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riman.com.

Über RIMAN

RIMAN wurde 2018 in Südkorea gegründet und ist ein globales Schönheits- und Wellness-Unternehmen, das K-Beauty durch traditionelle Inhaltsstoffe aus Jeju und fortschrittliche Innovationen neu definiert. Das Unternehmen verwaltet vertikal die gesamte Wertschöpfungskette - vom Rohstoffanbau bis zur Produktentwicklung - einschließlich seines Markenzeichens Giant BYoungPool, einer neuen Generation Centella asiatica cultivar, die durch 20-jährige Sortenschutzrechte sowohl in Korea als auch in den USA geschützt ist.

Geleitet von der Philosophie , einen Unterschied zu machen, den die Menschen lieben, entwickelt RIMAN innovative, vertrauenswürdige Hautpflege- und Wellness-Lösungen , die Menschen auf der ganzen Welt dazu befähigen, ihr strahlendstes Selbst zu erleben.

