RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding überzeuge mit einem 1,5 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm, einem moderat positiv überraschenden Quartal sowie dem ein wenig gesenkten Kostenausblick, der die Treibstoffkosten ausklammere, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag in seiner ersten Reaktion. Nun könnten auch die Kostenerwartungen am Markt sinken./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 5,066EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.