JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13200 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Schätzungen für 2026/27angehoben, schrieb Enrico Bolzoni am Donnerstagabend. Damit trage er dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm und höheren Annahmen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) Rechnung, die nun näher an der Unternehmensplanung lägen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



