    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Internet Aktie klettert nach oben - +11,56 % - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die United Internet Aktie, bisher, um +11,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.

    Besonders beachtet! - United Internet Aktie klettert nach oben - +11,56 % - 27.02.2026
    Foto: United Internet AG

    United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

    United Internet aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,56 % konnte die United Internet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Internet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,60, mit einem Plus von +11,56 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.522,92€
    Basispreis
    2,84
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.984,37€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der United Internet Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,48 %.

    Allein seit letzter Woche ist die United Internet Aktie damit um +2,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Internet eine negative Entwicklung von -10,80 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

    United Internet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,18 %
    1 Monat -13,74 %
    3 Monate -1,48 %
    1 Jahr +41,68 %

    Informationen zur United Internet Aktie

    Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,28 Mrd.EUR € wert.

    Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu


    In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hat der Dax am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg um 0,27 Prozent auf 25.358 Punkte. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25.000-Punkte-Marke, die er im …

    Übernahmespekulationen beflügeln 1&1 und United Internet


    Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

    Übernahmespekukationen beflügeln 1&1 und United Internet


    Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,57 %. freenet notiert im Plus, mit +1,92 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,02 %. Vodafone Group verliert -0,81 %

    United Internet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Internet

    +10,50 %
    +2,81 %
    -14,01 %
    -2,00 %
    +42,07 %
    +18,19 %
    -33,46 %
    -44,54 %
    +856,64 %
    ISIN:DE0005089031WKN:508903



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! United Internet Aktie klettert nach oben - +11,56 % - 27.02.2026 Am 27.02.2026 ist die United Internet Aktie, bisher, um +11,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     