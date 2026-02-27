United Internet Aktie klettert nach oben - +11,56 % - 27.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,56 % konnte die United Internet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Internet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,60€, mit einem Plus von +11,56 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Der Kurs der United Internet Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,48 %.

Allein seit letzter Woche ist die United Internet Aktie damit um +2,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Internet eine negative Entwicklung von -10,80 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,18 % 1 Monat -13,74 % 3 Monate -1,48 % 1 Jahr +41,68 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,28 Mrd.EUR € wert.

In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hat der Dax am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg um 0,27 Prozent auf 25.358 Punkte. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25.000-Punkte-Marke, die er im …

Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,57 %. freenet notiert im Plus, mit +1,92 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,02 %. Vodafone Group verliert -0,81 %

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.