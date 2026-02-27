BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 276,5EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
