JPMORGAN stuft ENI auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen dank positiver Steuereffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Die anschließende Analystenkonferenz habe eine solide Botschaft mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie geliefert, die beim Kapitalmarkttag Mitte März im Fokus stehe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 19,59EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

