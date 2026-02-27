Trump entscheidet heute über Iran-Angriff - und der neue KI-Schock!

Videoausblick
Heute um Börsenschluss herum wird Trump entscheiden, ob der Iran-Angriff durch das US-Militär zeitnah kommt, so Berichte. Die US-Militärbewegungen deuten auf einen US-Angriff - Trump hofft wohl, dass der Iran von einem US-Schlag so beeindruckt sein wird, dass er stärker auf die Forderungen der USA eingeht. Gestern hat die Wall Street erstmals reagiert auf einen wahrscheinlicher werdenden US-Angriff - im Fokus war aber auch der Abverkauf von Nvidia. Heute dagegen dürfte der US-Konzern Block im Vordergrund stehen: das Unternehmen entlässt fast die Hälfte seiner Mitarbeiter mit der Begründung, dass weniger Mitarbeiter erforderlich seien durch den Einsatz von KI! Killt KI immer mehr Arbeitsplätze?
Hinweise aus Video:
1. Goldpreis vor Richtungsentscheidung: Iran-Konflikt, Fed-Signale
2. CoreWeave: Höherer Verlust, höheres CAPEX – KI-Angst
