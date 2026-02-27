    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Trump entscheidet heute über Iran-Angriff - und der neue KI-Schock!

    Heute dagegen dürfte der US-Konzern Block im Vordergrund stehen: das Unternehmen entlässt fast die Hälfte seiner Mitarbeiter mit der Begründung, dass weniger Mitarbeiter erforderlich seien durch den Einsatz von KI!

    Heute um Börsenschluss herum wird Trump entscheiden, ob der Iran-Angriff durch das US-Militär zeitnah kommt, so Berichte. Die US-Militärbewegungen deuten auf einen US-Angriff - Trump hofft wohl, dass der Iran von einem US-Schlag so beeindruckt sein wird, dass er stärker auf die Forderungen der USA eingeht. Gestern hat die Wall Street erstmals reagiert auf einen wahrscheinlicher werdenden US-Angriff - im Fokus war aber auch der Abverkauf von Nvidia. Heute dagegen dürfte der US-Konzern Block im Vordergrund stehen: das Unternehmen entlässt fast die Hälfte seiner Mitarbeiter mit der Begründung, dass weniger Mitarbeiter erforderlich seien durch den Einsatz von KI! Killt KI immer mehr Arbeitsplätze?

    1. Goldpreis vor Richtungsentscheidung: Iran-Konflikt, Fed-Signale

    2. CoreWeave: Höherer Verlust, höheres CAPEX – KI-Angst

    Das Video "Trump entscheidet heute über Iran-Angriff - und der neue KI-Schock!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
