Heute um Börsenschluss herum wird Trump entscheiden, ob der Iran-Angriff durch das US-Militär zeitnah kommt, so Berichte. Die US-Militärbewegungen deuten auf einen US-Angriff - Trump hofft wohl, dass der Iran von einem US-Schlag so beeindruckt sein wird, dass er stärker auf die Forderungen der USA eingeht. Gestern hat die Wall Street erstmals reagiert auf einen wahrscheinlicher werdenden US-Angriff - im Fokus war aber auch der Abverkauf von Nvidia. Heute dagegen dürfte der US-Konzern Block im Vordergrund stehen: das Unternehmen entlässt fast die Hälfte seiner Mitarbeiter mit der Begründung, dass weniger Mitarbeiter erforderlich seien durch den Einsatz von KI! Killt KI immer mehr Arbeitsplätze?

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis vor Richtungsentscheidung: Iran-Konflikt, Fed-Signale

2. CoreWeave: Höherer Verlust, höheres CAPEX – KI-Angst

Das Video "Trump entscheidet heute über Iran-Angriff - und der neue KI-Schock!" sehen Sie hier..