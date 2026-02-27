Mega-Deal im Pazifik: TotalEnergies greift nach dem nächsten Gas-Hebel

Das Projekt Alaska LNG entsteht an der Pazifikküste der Vereinigten Staaten. Die Anlage soll eine Exportkapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. Es ist derzeit das einzige bundesstaatlich genehmigte LNG-Exportterminal an dieser Küste. Durch die direkte Pazifiklage verkürzen sich die Transportwege nach Asien deutlich im Vergleich zu Lieferungen aus dem Golf von Mexiko, die den Panamakanal passieren müssen.

Der französische Energieriese TotalEnergies treibt seine Expansion im globalen Flüssigerdgasgeschäft voran, wie OilPrice berichtete. Wie das Unternehmen mitteilte, unterzeichnete es eine Absichtserklärung mit Glenfarne über den langfristigen Bezug von 2 Millionen Tonnen LNG (verflüssigtes Erdgas) pro Jahr aus dem geplanten Alaska LNG Projekt. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Voraussetzung ist eine endgültige Investitionsentscheidung.

Strategischer Schwenk Richtung Asien

Für TotalEnergies passt der Vorvertrag in eine klare Gesamtstrategie. Der Konzern war 2025 mit 19 Millionen Tonnen der größte Exporteur von US-LNG. Das entsprach rund 18 Prozent der gesamten US-Produktion. Ein Großteil der Mengen floss nach Europa, um russisches Pipelinegas zu ersetzen.

Mit dem Alaska-Deal will der Konzern sein Portfolio nun stärker Richtung Asien ausbalancieren. Dort wächst die strukturelle LNG-Nachfrage. Treiber sind der Wechsel von Kohle zu Gas, die Industrialisierung und energiepolitische Sicherheitsinteressen. Die direkte Pazifikroute erhöht die Preiswettbewerbsfähigkeit und schafft logistische Flexibilität für nordostasiatische Abnehmer.

Politisches Signal aus Washington

Das Projekt besitzt auch geopolitisches Gewicht. Die Initiatoren sehen in Alaska LNG eine strategische Infrastruktur, die die Energiebeziehungen der Vereinigten Staaten zu asiatischen Partnern stärken soll. Der Standort könne Engpässe im Schiffsverkehr reduzieren und die Widerstandsfähigkeit im transpazifischen Gashandel erhöhen.

Breite LNG-Basis in Nordamerika

TotalEnergies ist in Nordamerika bereits tief im LNG-Geschäft verankert. Beteiligungen und langfristige Abnahmeverträge bestehen unter anderem bei Cameron LNG, Rio Grande LNG, Energia Costa Azul und Ksi Lisims LNG. Zusätzlich bezieht der Konzern Mengen von Sabine Pass, Freeport LNG und Corpus Christi.

Weltweit zählt TotalEnergies mit einem Portfolio von 44 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2025 zu den drei größten LNG-Anbietern. Bis 2030 soll Erdgas nahezu 50 Prozent des Absatzmix ausmachen. Das Unternehmen positioniert Gas als Übergangsenergie und will zugleich die Methanemissionen entlang der Wertschöpfungskette senken.

Noch steht die finale Investitionsentscheidung für Alaska LNG aus. Doch die 20-jährige Absichtserklärung sendet ein klares Signal. Das lange diskutierte Projekt gewinnt an wirtschaftlicher Dynamik. Sollte es grünes Licht erhalten, würde es die Exportkapazität an der US-Pazifikküste massiv ausweiten und die Rolle von TotalEnergies im globalen LNG-Handel weiter stärken.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 67,54EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

