RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 5900 Pence

Das Simandou-Projekt in Guinea ist der größte Gamechanger im Eisenerzmarkt seit Jahrzehnten, und erstaunlich viele haben das noch gar nicht auf dem Radar. 23 Milliarden, zwei neue Minen, 550-km-Bahnlinie, neuer Tiefseehafen – das ist kein Rohstoffprojekt, das ist ein eigener Industriezweig. Wenn das Ding ab 2030 wirklich 120 Mio. Tonnen pro Jahr liefert, dann rutscht Guinea aus dem Nichts in die Top 3 der Eisenerzproduzenten. Damit verschiebt sich automatisch die globale Machtbalance.

Für China ist es ein strategisches Meisterstück. Bisher hing man viel zu stark an Australien – über 50 % der Exporte kommen von dort, während China selbst drei Viertel des Weltmarkts importiert. Mit Simandou bekommt Peking endlich einen Hebel. Nicht, weil Guinea plötzlich ein „Freund“ wäre, sondern weil ein zusätzlicher Großlieferant die Verhandlungsposition gegenüber Rio Tinto & Co. massiv stärkt. Und genau das wollte man seit Jahren.

Rio Tinto ist dagegen in einer Zwickmühle: Sie machen beim Projekt mit, weil sie sonst Marktanteile verlieren würden – aber gleichzeitig helfen sie dabei, ihr eigenes Oligopol aufzuweichen. Die goldene Ära, in der die Big Three quasi die Preise diktiert haben, endet damit langsam.

Guinea selbst profitiert wirtschaftlich riesig, wird aber gleichzeitig noch stärker in den chinesischen Einflussraum integriert. Bauxit war schon komplett chinesisch dominiert, jetzt folgt Eisenerz. Wachstum ja, aber eben nicht unabhängig.

Preislich wird’s erst ab 2030 spannend. Kurzfristig kaum Effekt, langfristig aber klarer Druck auf die hohen Margen der bisherigen Platzhirsche. Und geopolitisch? China sichert sich hier eine Rohstoffachse in Westafrika, völlig außerhalb des indo-pazifischen Konfliktfelds – das ist der eigentliche Mastermove.

Kurzfassung: Simandou ist kein Projekt, sondern eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Gewinner: China. Mitläufer: Guinea. Verlierer: Rio Tinto.



