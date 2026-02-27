    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -6,45 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,45 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,61 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Delivery Hero Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,69 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Delivery Hero bisher ein Minus von -7,77 %.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,38 %
    1 Monat -20,78 %
    3 Monate +20,69 %
    1 Jahr -24,41 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,85 Mrd. € wert.

    Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu


    In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hat der Dax am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg um 0,27 Prozent auf 25.358 Punkte. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25.000-Punkte-Marke, die er im …

    Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lichtblick sei die Rückkehr auf den Wachstumsweg auf vergleichbarer Basis beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien, schrieb Giles …

    Börsenstart Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -6,57 %
    -6,58 %
    -20,78 %
    +20,69 %
    -24,41 %
    -44,24 %
    -80,24 %
    -32,84 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



