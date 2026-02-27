    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    1&1 Aktie legt weiter zu - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die 1&1 Aktie bisher um +10,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie legt weiter zu - 27.02.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

    1&1 Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die 1&1 Aktie. Mit einer Performance von +10,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,450, mit einem Plus von +10,38 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl sich die 1&1 Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,14 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 1&1 -10,69 % verloren.

    1&1 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,97 %
    1 Monat -16,42 %
    3 Monate -6,14 %
    1 Jahr +66,04 %

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd. € wert.

    Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu


    In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hat der Dax am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg um 0,27 Prozent auf 25.358 Punkte. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25.000-Punkte-Marke, die er im …

    Übernahmespekulationen beflügeln 1&1 und United Internet


    Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

    Übernahmespekukationen beflügeln 1&1 und United Internet


    Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. United Internet notiert im Plus, mit +11,87 %. freenet notiert im Plus, mit +2,07 %. Telefonica Deutschland verliert -0,02 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,73 %.

    1&1 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +10,61 %
    +5,97 %
    -16,42 %
    -6,14 %
    +66,04 %
    +87,24 %
    -6,02 %
    -40,14 %
    +37,62 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! 1&1 Aktie legt weiter zu - 27.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die 1&1 Aktie bisher um +10,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     