1&1 Aktie legt weiter zu - 27.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die 1&1 Aktie. Mit einer Performance von +10,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,450€, mit einem Plus von +10,38 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Obwohl sich die 1&1 Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 1&1 -10,69 % verloren.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,97 % 1 Monat -16,42 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr +66,04 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd. € wert.

Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. United Internet notiert im Plus, mit +11,87 %. freenet notiert im Plus, mit +2,07 %. Telefonica Deutschland verliert -0,02 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,73 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.