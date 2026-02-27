SMA Solar Technology - Aktienkurs springt nach oben - 27.02.2026

Mit einer Performance von +3,78 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,02€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SMA Solar Technology einen Gewinn von +5,17 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +3,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Rückgang von -4,01 %.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,99 % 1 Monat -13,18 % 3 Monate +5,17 % 1 Jahr +113,52 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 27.02.2026 / 09:40 CET/CEST …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,41 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,36 %. SolarEdge legt um +0,83 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.