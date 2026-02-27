DroneShield - Aktie im Anlegerfokus - 27.02.2026

Die DroneShield Aktie ist bisher um -2,76 % auf 2,1100€ gefallen. Das sind -0,0600 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,11 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +92,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +11,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DroneShield um +14,29 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,00 % 1 Monat -9,62 % 3 Monate +92,17 % 1 Jahr +334,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Spannungsfeld Kursentwicklung, Fundamentals und Charttechnik bei Droneshield. Kurzfristig werden 2,30 € als Widerstand gesehen, mit Potenzial bis ca. 3,50–3,78 € bei Momentum; langfristig bleibt die Bewertung (KUV/KGV) umstritten. Fundamental liefern Militärverträge (ca. 21,7 Mio AUD) neue Impulse, doch Skepsis bleibt, ob Margen und Trend nachhaltig tragen.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,35 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,76 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,06 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.