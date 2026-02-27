    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarathon Digital Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Marathon Digital Holdings

    Marathon Digital Holdings Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Marathon Digital Holdings Aktie bisher um +15,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marathon Digital Holdings Aktie.

    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Marathon Digital Holdings ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bitcoin-Mining-Sektor, das durch strategische Partnerschaften und energieeffiziente Technologien hervorsticht. Hauptkonkurrenten sind Riot Platforms und Hut 8 Mining.

    Marathon Digital Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von +15,99 % konnte die Marathon Digital Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marathon Digital Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,3000, mit einem Plus von +15,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der Marathon Digital Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,76 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marathon Digital Holdings um +2,57 % gewonnen.

    Marathon Digital Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,37 %
    1 Monat -5,56 %
    3 Monate -18,76 %
    1 Jahr -37,94 %

    Informationen zur Marathon Digital Holdings Aktie

    Es gibt 378 Mio. Marathon Digital Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,15 Mrd. € wert.

    Marathon Digital Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marathon Digital Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marathon Digital Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marathon Digital Holdings

    +15,99 %
    +24,37 %
    -5,56 %
    -18,76 %
    -37,94 %
    +26,97 %
    -68,60 %
    -63,60 %
    ISIN:US5657881067WKN:A2QQBE



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



